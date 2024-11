Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei um Parkplatz

Ludwigshafen (ots)

In eine Schlägerei gerieten, gestern Nachmittag (03.11.2024), mehrere Personen in der Bismarckstraße in Ludwigshafen.

Auslöser für das Handgemenge war eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich eines Parkplatzes. Es wurde mindestens eine Person leicht verletzt, die medizinisch im Krankenhaus versorgt werden musste.

