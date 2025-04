LPI-J: Auffahrunfall mit Folgen

Weimar (ots) - Am Donnerstagvormittag war eine 47-Jährige in einem Supermarkt in Weimar-Nord einkaufen. An der Kasse legte sie ihr Handy beiseite, vergaß es allerdings später wieder an sich zu nehmen. Diese Gelegenheit nutzte eine Frau, die hinter der Geschädigten an der Kasse stand. Sie steckte das Handy ein und verließ den Markt. Anhand der Videoaufzeichnung im Markt konnte der hinzugerufenen Kontaktbereichsbeamte ...

