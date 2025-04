Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handy gestohlen - Täterin gefasst

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag war eine 47-Jährige in einem Supermarkt in Weimar-Nord einkaufen. An der Kasse legte sie ihr Handy beiseite, vergaß es allerdings später wieder an sich zu nehmen. Diese Gelegenheit nutzte eine Frau, die hinter der Geschädigten an der Kasse stand. Sie steckte das Handy ein und verließ den Markt. Anhand der Videoaufzeichnung im Markt konnte der hinzugerufenen Kontaktbereichsbeamte eine Personenbeschreibung erlangen. Es dauerte nicht lange und die 67-jährige Weimarerin wurde in Tatortnähe gesichtet. Mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontiert, gab sie das Handy im Wert von 400 Euro wieder heraus. Somit konnte in kurzer Zeit das Handy der glücklichen Besitzerin zurückgegeben werden.

