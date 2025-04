LPI-J: Autofahrt endete nach Alkoholtest

Weimar (ots) - Am Mittwochmittag befuhr eine 75-jährige Opel-Fahrerin die Trierer Straße aus Richtung Henßstraße kommend. Sie bog an der Ampel zur Humboldtstraße bei Grün nach rechts in diese ab. Hierbei übersteuerte die Weimarerin ihr Fahrzeug. Sie geriet kurzzeitig nach rechts auf den Gehweg und stieß dort gegen eine Laterne. Verletzt wurde niemand. An Laterne und Pkw entstanden leichte Sachschäden. Rückfragen ...

