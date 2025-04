Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch

Weimar (ots)

Im Verlaufe des Dienstages versuchten unbekannte Täter in der Eduard- Rosenthal-Straße in die Wohnung einer 28-Jährigen einzubrechen. Zuerst versuchten sie den Briefkasten der Frau gewaltsam zu öffnen, wodurch dieser unbrauchbar wurde. Anschließend versuchten sie vermutlich mittels Schraubenzieher die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Dies misslang, wodurch lediglich die Gummidichtung beschädigt wurde. In Summe entstanden Sachschäden an Briefkasten und Wohnungstür in Höhe von 100 Euro. Auch hier gibt es derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter.

