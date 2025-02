Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Laden - Polizei sucht nach Hinweisen!

Schwalmtal-Hehler (ots)

Am Montag, 10. Februar, zwischen 1 und 9 Uhr, kam es in der Straße "Hehler" in Waldniel-Hehler zu einem Einbruch. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen eines Gartenmöbelgeschäftes. Gestohlen wurde eine Geldkassette. Haben Sie am Montag etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (143)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell