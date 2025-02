POL-VIE: Einbruch in Jugendzentrum - Haben Sie Hinweise?

Grefrath (ots) - Eine ältere Dame aus Grefrath ist am Montag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Ein unbekannter Mann klingelte gegen 11.30 Uhr an der Haustür der Seniorin und gab sich als Heizungsmonteur aus. Die Frau ließ den Mann ins Haus, wo er begann, an der Heizung herumzudrehen. Wenig später ertappte die Dame den Mann dabei, wie er sich an ihrem Sparschwein zu schaffen machte und Bargeld entnahm. Sie begann ...

mehr