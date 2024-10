Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 15:00 Uhr und Sonntag 00:00 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Goethestraße und entwendete eine Geldkassette mit einer hohen Summe an Bargeld und Schmuck. Die Täterschaft begab sich ersten Ermittlungen zufolge auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung und verschafften sich dort Zutritt zur Wohnung. Im Inneren wurden die Wohnräume nach Diebesgut durchwühlt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden

