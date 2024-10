Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Zusammenstoß von zwei PKW - Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5885555/ https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5885570), ereignete sich am 13.10.2024, kurz nach 22 Uhr auf der Karlsruher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde und mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Eine 21-jährige Frau war mit ihrem Mitsubishi auf der L 594 in Richtung Leimen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 600 in Richtung Gaiberg stieß sie mit einem 40-jährigen Volvo-Fahrer zusammen, der in der entgegengesetzten Richtung fuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 23-jährige Beifahrer im Mitsubishi schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde schwer verletzt und die Insassen des Volvo erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden zur eingehenden medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war bis ca. 3.30 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

