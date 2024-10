FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am 01.10.2024

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 28.09.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal drei mal alarmiert. Um 7:14 Uhr war eine hilflose Person in ihrer Wohnung in der Heilenbeckerstraße gemeldet worden. Die Wohnungstür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Einsatzende war um 7:46 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Pflegeheims in der Steinnockenstraße rief die Feuerwehr um 13:49 Uhr zum Einsatz. Die Hauptwache kontrollierte den betroffenen ...

