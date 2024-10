POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisstem 46-Jährigen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots) - Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Neuostheim. Ein 21-jähriger Mann war gegen 1.45 Uhr mit seinem BMW auf der Straße "An der Arena" in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Als plötzlich ein Hase die Fahrbahn von rechts nach links überquerte, wich der BMW-Fahrer aus, kam dabei von ...

mehr