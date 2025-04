Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bereits am 21. Februar 2025, einem Freitag, ereignete sich ein Diebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rodaer Straße. Zuvor befand sich eine modulare Eisbahn auf dem Parkplatz. Diese wurde demontiert und die Platten, je 2 m² groß, im südlichen Bereich des Parkplatzes gelagert. Am Tattag entnahmen Unbekantne widerrechtlich sechs dieser Platten und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe wird zum Abtransport eine gewisse Logistik, wie zum Beispiel eine Ladefläche oder ein Anhänger, benötigt. Für die weiteren Ermittlungen in dem Diebstahlsdelikt sucht die Polizei Saale-Holzland Zeugen. Hinweise zur Tat oder gar den unbekannten Tätern richten Sie bitte telefonisch an die Rufnummer 0361 5743-56100 oder per E-Mail an ED.PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de. Das entsprechende Aktenzeichen lautet ST/0047363/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell