LPI-J: Fahrradteile gestohlen

Jena (ots) - Nach seinem Besuch eines Tanzlokals in der Johannisstraße begab sich ein 38-Jähriger gegen halb drei am Donnerstag auf den Heimweg. Als er auf die Johannisstraße trat, traf er auf eine dreiköpfige Personengruppe, welche sich bereits seit mehreren Stunden in diesem Bereich sowie in einem angrenzenden Imbiss aufhielt. Aus dieser Gruppe heraus sprach eine Person den 38-Jährigen an und forderte Bargeld von ...

