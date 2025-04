Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Jena (ots)

Gegen 21:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Stadtrodaer Straße und Friedrich-Engels-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw Volvo befuhr die Stadtrodaer Straße stadteinwärts und bog an der Ampelkreuzung bei führ ihn Grünzeichen nach rechts auf die Friedrich-Engels-Straße ab. Just in diesem Moment querte ein 32-jähriger Radfahrer die Straße, trotz führ ihn rotzeigender Fußgänger- und Radfahrampel. Infolge dessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 32-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

