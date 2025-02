Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Transporter zu schaffen

Leinefelde (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum eines Transporters, der in der Herschelstraße abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 23.35 Uhr. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0046449

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell