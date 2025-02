Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller von Einbrechern im Stadtgebiet heimgesucht

Bad Langensalza (ots)

In der Thamsbrücker Straße sowie in der Gutenbergstraße drangen Unbekannte widerrechtlich in die Kellerräume von mehreren Mehrfamilienhäusern ein. Hierbei wurden unter anderem Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet, die durch Bürger eingelagert wurden. Der Sachschaden durch die rohe Gewalt, die angewendet wurde, beträgt indes mehrere hundert Euro.

Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungsverfahren ein, sicherten Spuren und suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf die Einbrüche gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen Thamsbrücker Straße: 0045345/2025

Aktenzeichen Gutenbergstraße: 0045312/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell