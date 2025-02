Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heimrauchmelder beendet Nickerchen - Meeresfrüchte verkohlt

Geismar (ots)

In der Bergstraße beabsichtigte sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend Meeresfrüchte zuzubereiten. Aufgrund der vorangeschrittenen Abendstunden übermannte den 25-Jähigen der Schlaf, welcher gegen 00.25 Uhr ein jähes Ende fand. Der Rauchmelder beendete den Traum von perfekt zubereiteten Garnelen, welche sich in der Realität aufgrund einer Übergarung bereits in Rauch aufgelöst hatten. Alsbald trafen die Kameraden der Feuerwehr ein, um die Wohnung zu lüften. Löscharbeiten waren nicht notwendig. Der Bewohner konnte im Anschluss in die ausgekühlte Wohnung zurückkehren und blieb unverletzt.

