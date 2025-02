LPI-NDH: Zigarettenautomat angegriffen - Tatverdächtige gestellt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwochabend wurde ein Einfamilienhaus in der Frauenstraße von Einbrechern heimgesucht. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wem sind zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder ...

