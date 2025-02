Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in leerstehendem Gebäude

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23.40 Uhr, kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Pfafferode. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Noch in der Nacht nahmen Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache vor Ort auf.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zum Brandgeschehen machen? Wem sind möglicherweise vor dem Brand verdächtige Personen im Bereich des leerstehenden Hauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0045362/2025

