LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Leonie C.?

Dietenborn (ots) - Auf der Landstraße 1033, zwischen Dietenborn und Toba, ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Bei der frontalen Kollision der im Begegnungsverkehr befindlichen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeug abgeschleppt werden mussten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An der Unfallstelle kam es bis zur Bergung der Fahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

