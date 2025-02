Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fass sorgt für Straßensperrung

Mühhausen (ots)

Ein ungewöhnlicher Fund sorgte am Donnerstagmorgen für eine Straßensperrung in der Mühlhäuser Innenstadt. Kurz vor 9 Uhr wurde ein Fass an dem Straßenrand Vor der Wagenstedter Brücke entdeckt, aus dem eine zunächst unbekannte Substanz austrat. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Nachdem die Feuerwehr die Straße bereinigt hatte, konnte die Sperrung nach gut zweieinhalb Stunden wieder aufgehoben werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Substanz im Fass augenscheinlich um Frittierfett. Wie das Behältnis dorthin gelangte, ist gegenwärtig noch unklar.

