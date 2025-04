Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Raub nach Lokalbesuch

Jena (ots)

Nach seinem Besuch eines Tanzlokals in der Johannisstraße begab sich ein 38-Jähriger gegen halb drei am Donnerstag auf den Heimweg. Als er auf die Johannisstraße trat, traf er auf eine dreiköpfige Personengruppe, welche sich bereits seit mehreren Stunden in diesem Bereich sowie in einem angrenzenden Imbiss aufhielt. Aus dieser Gruppe heraus sprach eine Person den 38-Jährigen an und forderte Bargeld von ihm. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zückte er ein Messer und hielt es bedrohlich in seiner Hand. Da die Polizei bereits alarmiert war und ihre Anfahrt mittels Martinshorn ankündigte, versuchte die Gruppierung sich vom Ort zu entfernen. Dies war nicht von Erfolg gekrönt, konnten die drei Akteure doch in der Nähe festgestellt werden. Hier konnte bei dem 22-jährigen Haupttäter auch das Tatmittel aufgefunden werden. Da der russischstämmige Mann aus Jena auch für eine Tat aus der Silvesternacht als Tatverdächtiger in Betracht kommt, erfolgte auf Weisung der Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme. Über den weiteren verfahrensweg wird in der Folge die Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit einem Gericht, entscheiden. Für die Ermittlungen sucht die Kripo Jena Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet ST/0085219/2025.

