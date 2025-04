Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeinsame Schwerverkehrskontrolle

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 02.04.2025 wurden durch die Autobahnpolizei und die Polizei Apolda gemeinsam Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. In der Leipziger Straße in Apolda, an der Alten Tankstelle, startete um 08:00 Uhr die Kontrolle. In den sechs Stunden wurden insgesamt 12 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden neun verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Unter anderen Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung. Ein Fahrzeug wurde der Dekra vorgeführt und musste stillgelegt werden.

