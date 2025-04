Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verunstaltung der Holzbank bei Waldschänke

Bad Sulza (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2025, in dem Zeitraum von 15:30 - 19:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit die Verunstaltung einer Holzbank, Am Sportgarten in Bad Sulza festgestellt. Unbekannte ritzten mit einem spitzen Gegenstand ein 10x10cm großes Hakenkreuz in die Bank. Des Weiteren wurde ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Maschendrahtzaun beschädigt. Der Zaun wurde aus der Drahtführung gerissen und heruntergedrückt. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

