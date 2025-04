Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Streit geschlagen

Jena (ots)

Via Notruf um 03:35 Uhr informierte ein 25-Järhgier die Polizei über eine Körperverletzung zu seinem Nachteil. Der Mann geriet auf dem Löbdergraben mit zwei Unbekannten in Streit. Dieser mündete mit einem Faustschlag in sein Gesicht von einem der beiden Männer. Diese bestiegen im Anschluss einen Linienbus in Richtung Zwätzen. Eine Fahndung nach den zwei Unbekannten verlief negativ. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Männer kurze Haare sowie einen Bart trugen. Laut eigenen Angaben lehnte der 25-Jährige eine medizinische Behandlung ab und war lediglich leicht verletzt.

Für die Ermittlungen sucht die Polizei Jena Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zur Tat oder gar den Tätern geben kann wird gebeten, sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet ST/0086392/2025.

