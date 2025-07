Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sturz vom Balkon

Landau, OT Wollmesheim (ots)

Am Samstag den 26.07.2025 kam es zu einem Unglücksfall in Landau-Wollmesheim. Feriengäste aus Thüringen hatten sich über das Wochenende eine Ferienwohnung angemietet. Als sie sich gegen 12:00 Uhr auf dem Balkon im 1. OG befanden, gab aus bislang unbekannten Gründen das Balkongeländer nach und zwei Personen stürzten aus ca. 3 Meter Höhe in den Vorgarten. Beide Personen wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, u.a. landete in Ortsrandlage ein Rettungshubschrauber mit Notarzt. Eine Person erlitt mehrere Frakturen, die zweite Person wurde nur leicht verletzt.

