POL-HS: Fenster aufgehebelt
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Conneallee ein. Sie durchsuchten offenbar mehrere Räume und Schränke. Was sie entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Tat wurde am Samstag, 1. November, zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr begangen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell