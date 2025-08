POL-SO: Verkehrsunfallflucht auf der Loher Straße - Polizei bittet um Hinweise

Erwitte (ots) - Heute Morgen, um 01:54 Uhr, fielen einem aufmerksamen Zeugen Ladegeräusche an einer Lagerhalle in der Ringstraße in Stirpe auf. Drei Männer mit Sturmhaube bekleidet waren dabei, etwas in einen weißen Transporter zu verladen. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei und teilte seine Beobachtungen mit. Diese stellten einen Einbruch an einem Tor zur Lagerhalle fest. In der Halle wurden hochwertige ...

