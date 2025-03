Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand am Sonntagmorgen in der Poststraße

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Poststraße in Bochum Hofstede. Der Bewohner der Wohnung bemerkte eine Rauchentwicklung innerhalb der Küche. Flammen waren indes nicht sichtbar. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr über den Notruf 112.

Die Feuerwehrleitstelle alarmiert die zuständige Innenstadtwache, sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwache Wattenscheid und die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Mehrfamilienhaus bereits geräumt. Es drang mäßiger Rauch aus einem geöffneten Fenster. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Küche vor. Das Feuer war nach 35 Minuten vollständig gelöscht. Bei den Nachlöscharbeiten konnte ein Angriffstrupp der Einheit Bochum-Mitte unterstützen.

Die Stadtwerke Bochum mussten die Wohnung stromlos schalten, um eine zusätzliche Gefahr auszuschließen. Bei dem Brandereignis wurde glücklicherweise keine Person verletzt.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte beendet. Während des Einsatzes war die Poststraße vollständig durch die Polizei Bochum gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell