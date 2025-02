Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei Hunde aus verrauchter Wohnung in Harpen gerettet

Bochum

Am Samstagmorgen kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rosenbaumweg zu einer Verrauchung, die um 10:02 Uhr der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet wurde. Ein ausgelöster Rauchmelder und Brandgeruch im Treppenraum alarmierten die Einsatzkräfte, Bei Eintreffen des zuständigen Löschzugs der Haupt-Feuer- und Rettungswache war bereits ein deutlicher Brandgeruch im Treppenraum wahrnehmbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht anwesend, jedoch wurde vermutet, dass sich zwei Hunde in der Wohnung befanden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die beiden Dackel aus den stark verqualmten Räumen retten. Glücklicherweise hatten sich die anderen Bewohner des Hauses bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, sodass niemand verletzt wurde. Die beiden Hunde wurden der Eigentümerin unverletzt übergeben. Die Ursache der Verrauchung war angebranntes Essen, das von einem weiteren Trupp unter Atemschutz schnell abgelöscht werden konnte. Dadurch wurde eine Ausbreitung des Brandes verhindert. Zur Lokalisierung und Bekämpfung der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandwohnung, sowie der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet, um den giftigen Brandrauch zu entfernen. Um 10:35 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

