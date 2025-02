Feuerwehr Bochum

FW-BO: Reh aus dem Zaun in Bochum Linden gerettet

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Reh hatte sich in einem Gartenzaun verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Der Notruf ging um 09:46 Uhr in der Leitstelle ein.

Das Tier war zwischen den Sprossen eines Metallzauns eingeklemmt und in einer misslichen Lage. Um die Situation zu beurteilen, wurde ein Jagdpächter hinzugezogen, der das Reh als überlebensfähig einstufte.

Die Feuerwehr Bochum setzte ein hydraulisches Rettungsgerät ein, um das Reh behutsam aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Der Einsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden, und um 10:30 Uhr war das Tier wieder in Freiheit.

Die Feuerwehr Bochum bedankt sich bei allen Beteiligten für die schnelle Reaktion und die Unterstützung bei diesem Einsatz

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell