Feuerwehr Bochum

FW-BO: Explosion in der Nacht Hiltrop

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:50 Uhr ist die Leitstelle der Feuerwehr Bochum über eine Explosion auf der Hiltroper Landwehr kurz vor der Stadtgrenze Herne informiert worden. Auf Grund der Meldung wurden die Löschzüge der Hauptwache in Werne, der Innenstadt, Sonderfahrzeuge, der Führungsdienst sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt nach Hiltrop alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Es kam zu einem Explosionsgeschehen in einem Mehrfamilienhaus, wobei der Hauseingangsbereich sowie einige Fenster beschädigt wurden. Zu einem Brandgeschehen ist es durch die Explosion nicht gekommen. Die Feuerwehr konnte mit Messgeräten und nach Absprache mit den Stadtwerken einen Zusammenhang mit der Gasversorgung des Objektes ausschließen. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich alle Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Insgesamt wurden 18 Personen in Mannschaftstransportwagen zum Wärmeerhalt betreut. Gegen 06:00 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Es waren ca. 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, wobei die Berufsfeuerwehr von den Löscheinheiten Brandwacht und der Sondereinheit Drohne unterstützt wurden. Wegen den andauernden polizeilichen Ermittlungen wurden sieben Personen durch die Stadt Bochum vorübergehend untergebracht.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell