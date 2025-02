Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der A 40 - Feuerwehr und Rettungsdienst befreien eine verletzte Person aus einem Fahrzeug

Bochum (ots)

Am Freitagnachmittag um 15:27 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum auf die A40 in Fahrtrichtung Essen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut der ersten Meldung sollte mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen stellte sich den Einsatzkräften der Innenstadt folgende Lage dar: Kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen Süd war es zu einem Verkehrsunfall zwischen vier PKW gekommen. In einem Fahrzeug war befand sich noch der Fahrer, der so schwer verletzt war, dass er nicht aus eigener Kraft aussteigen konnte. Eingeklemmt war er jedoch glücklicherweise nicht. Drei weitere am Unfall beteiligte Fahrer blieben unverletzt.

Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurde der Fahrer mit Hilfe eines Rettungskorsetts stabilisiert und anschließend schonend aus dem Fahrzeug befreit. er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle zur Unfallursachenermittlung an die Autobahnpolizei übergeben werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell