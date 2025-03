Feuerwehr Bochum

FW-BO: Vier Paralleleinsätze in kürzester Zeit

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstag, um 18:20 Uhr melden Anwohner einen Brand auf einem Gewerbebetrieb in Altenbochum. Als der zuständige Löschzug der Innenstadtwache wenige Minuten später an der Nordstraße eintraf, brannte ein 36qm großer Container mit Sperrmüll in voller Ausdehnung. Da der Brand auf weitere Container überzugreifen drohte, erhöhte der Führungsdienst vor Ort die Alarmstufe, so dass weitere Einheiten ausrückten. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz und dem Wenderohr der Drehleiter durchgeführt. Nur kurze Zeit nach der Alarmierung in Altenbochum ging um 18:38 Uhr ein Anruf in der Leitstelle ein, der eine Rauchentwicklung an der Girondelle in Querenburg meldete. Auch hier bestätigte sich diese Meldung. Nach einiger Zeit fanden die Kräfte die Ursache der Rauchentwicklung. Glücklicherweise handelte es sich nicht um einen Brand, sondern um einen qualmenden Grill. Noch während beide Einsätze liefen, lief gegen 19:10 Uhr eine automatische Brandmeldung aus dem St. Josef-Hospital bei der Feuerwehr ein. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, waren Rauch als auch Brandgeruch festzustellen. Die Erkundung im Gebäude ergab, dass eine Patientin aufgrund des Brandgeruchs einen Druckknopfmelder betätigt hatte. Da weder in den Gebäuden, noch auf dem Klinikgelände oder dem näheren Umfeld um das Krankenhaus ein Brand festgestellt werden konnte, lag die Vermutung nahe, dass es sich um Rauch handelte, der sich von der Einsatzstelle an der Nordstraße auf dem Klinikgelände niedergeschlagen hatte. Eine Überprüfung der Windrichtung und der vorherrschenden Wetterlage bestätigte diesen Verdacht. Auf dem Bövinghauser Hellweg verunfallte um 19:00 Uhr ein Pkw, infolgedessen eine Person in dem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Rettungsdienstbesatzung des zuerst vor Ort eintreffenden Fahrzeugs, alarmierte deshalb Kräfte der Feuerwehr nach, damit eine technische Rettung durchgeführt und die Person aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Dies gelang den Kräften auch schnell. Der Patient wurde zu einer weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Bis 19:45 Uhr waren alle vier Wachen der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr parallel im Einsatz. Eine ausgerufene Warnung der Bevölkerung aufgrund der starken Geruchsbelästigung im Bereich Altenbochum, konnte mittlerweile zurückgenommen werden.

