Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeugflucht nach Verkehrskontrolle - Drogen und Messer sichergestellt

Soest (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 03.08.2025, gegen 02:10 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiwache Soest auf der Oestinghauser Landstraße ein Fahrzeug auf, bei dem das Bremslicht nicht funktionierte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle.

Das Fahrzeug beschleunigte jedoch nach Erkennen der Polizeistreife deutlich und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Oestinghauser Landstraße. Im weiteren Verlauf konnte der Wagen schließlich, nach Einschalten von Blaulicht und Haltesignal, im Torschreiberweg gestoppt werden - zuvor überfuhr der Fahrer noch eine hohe Bordsteinkante.

Unmittelbar nach dem Anhalten flüchtete der Fahrer jedoch zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Fahrzeug verblieben zwei weitere Insassen. Diese gaben nach erster Befragung an, den flüchtigen Fahrer nicht zu kennen.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer identifiziert werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz in Ahlen. An seiner dortigen Wohnanschrift konnte er bislang nicht angetroffen werden. Die polizeilichen Maßnahmen zur Aufenthaltsermittlung dauern an.

Bei der Durchsuchung der beiden im Fahrzeug verbliebenen Zeugen, ein 20-jähriger aus Ahlen und ein 17-jähriger aus Lünen, wurde beim Lüner ein mitgeführtes Klappmesser aufgefunden. Im Kofferraum des Fahrzeuges befanden sich zudem verschiedene Betäubungsmittel. Beides wurde sichergestellt.

Gegen den flüchtigen Fahrer sowie gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell