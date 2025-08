Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Erneuter Brand im Wohngebiet

Lippstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr und auch die Polizei Lippstadt erneut zu einem Brand in Lippstadt Eickelborn ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte um 02:10 Uhr, brannte ein Gartenschuppen in voller Ausdehnung. Neben dem Gartenschuppen standen darüberhinaus drei abgemeldete Pkw ebenfalls im Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lipsptadt und die freiwillige Feuerwehr Eickelborn nach einigen Stunden gelöscht werden. Bereits am späten Freitag Abend war es in Eickelborn zu einem Brand eines Schuppens gekommen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.(RS)

