LPI-EF: Bank verhindert Betrug und bewahrt Senior vor finanziellem Schaden

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in einen Friseursalon in der Erfurter Brühlervorstadt ein. Sie gelangten über einen Hintereingang in die Geschäftsräume, durchsuchten diese und entwendeten mehrere Schneidemaschinen im Wert von über 2.000 Euro sowie rund 350 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Inhaberin entdeckte den Einbruch am Sonntagabend und ...

