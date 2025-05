POL-OG: Achern, L87 - Aufgefahren

Rheinau, Freistett (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher Unbekannte in der Straße "Am Rheinübergang" einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften die Täter mit einem technischen Gerät zu Werke gegangen sein, was zu einer Zerstörung des Geldautomaten führte. An die Geldkassetten sollen die Täter allerdings nicht gekommen sein. Der Sachschaden beläuft ...

