FW Bremerhaven: Brand in einem SB Waschsalon in der Georgstraße

Am Dienstagabend gegen 19:30 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe ein Brand in einem SB Waschsalon in der Georgstraße Ecke Max-Dietrich-Straße gemeldet. Zunächst wurde der 1. Löschzug alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ergab die Erkundung eine starke Verrauchung im Waschsalon sowie eine Brandausbreitung auf einem Lüftungsschacht auf der Rückseite des Gebäudes. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Angriffstrupps eingeleitet und das Wohngebäude evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehren Wulsdorf und Weddewarden, sowie der Einsatzleitdienst und die DRK Bereitschaft wurden zur Einsatzstelle nachalarmiert. Die Bewohner des Wohnhauses wurden in einem VGB Bus vom DRK untergebracht und betreut. Das Feuer im Waschsalon konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandbekämpfung des Lüftungsschachts gestaltete sich etwas aufwendiger. Der Schacht war aus Metall gefertigt und verlief auf der Außenseite des Gebäudes bis aufs Dach, am oberen Ende des Schachts befand sich ein Ventilator. Der gesamte Schacht unterlag einer starken Hitzeeinwirkung und glühte zum Teil. Somit wurde eine Brandbekämpfung und Kühlung des Lüftungsschachts auf der Rückseite des Gebäudes und über eine Drehleiter vom Dach aus durgeführt. Damit konnte eine Brandausbreitung auf die Dachhaut des Gebäudes unterbunden werden. Anschließend wurden der Dachboden, die Dachhaut sowie die Kellerräume und alle Wohnungen kontrolliert und das Gebäude belüftet. Die Strom- und Gasversorgung wurde nur für den Waschsalon von der SWB abgestellt, alle Wohnungen waren weiterhin bewohnbar, sodass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.

Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Polizei wird die Brandursachenermittlung einleiten. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK an dem Einsatz beteiligt.

Noch während des Einsatzes wurde der Leitstelle gegen 21:00 Uhr ein weiterer Brand in der Kurt- Schumacher-Straße in Leherheide gemeldet. Daraufhin wurde der 2. Löschzug alarmiert und bereits freiwerdende Einsatzkräfte aus der Georgstraße zum neuen Einsatz nachalarmiert. Bei dem gemeldeten Brand handelte es sich allerdings nicht um ein Feuer, sondern um mehrere geplatzte Warmwasserleitungen mit austretendem Wasserdampf. Hier wurde die Einsatzstelle an die Gewoba übergeben.

