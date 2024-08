FW LK Neunkirchen: Dachstuhlbrand in den frühen Morgenstunden

Neunkirchen (ots) - Neunkirchen. In der Neunkircher Spielmannstraße musste die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen am Dienstagnachmittag, 2. Juli einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus löschen. Ein Hausbewohner, der sich im Keller befunden hatte, wurde durch den Brand verletzt und musste ins Krankenhaus. Zwar beschränkte sich der eigentliche Brand auf den Keller, der giftige Brandrauch breitete sich jedoch in das ...

