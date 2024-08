Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Starkregenereignis trifft die Gemeinde Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg

Ein Starkregenereignis der besonderen Art forderte am 02.08.2024 insbesondere auch die Feuerwehr Spiesen-Elversberg.

Extremer Niederschlag innerhalb kürzester Zeit sorgte für eine Überforderung des Abwassersystems und in der Folge zur Überflutung von Straßen, Kellern und Wohnungen. Auch ein abgerutschter Hang beschäftigte die Einsatzkräfte. Gleich zu Beginn der ersten Überflutungen der Straßen und noch vor Eingang der ersten Notrufe, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits zur Bereitschaft in die beiden Gerätehauser alarmiert, um für die zu erwartenden Einsätze gewappnet zu sein. Anschließend wurde rund um den Einsatzleitwagen (ELW) eine Führungsstelle eingerichtet, in der die auflaufenden Einsätze zentral aufgenommen, priorisiert und an freie Einsatzkräfte disponiert wurden. Außerdem wurden mit mehreren Fahrzeugen offene Einsatzstellen im Gemeindegebiet erkundet. Hierdurch war es möglich, in knapp sechs Stunden, insgesamt 84 Einsätze in Spiesen-Elversberg abzuarbeiten.

Der Bürgermeister Bernd Huf und der Kreisbrandinspektor des Landkreises Neunkirchen Michael Sieslack waren am Abend am ELW, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte bei einem Einsatz mit einem stark atemwegsreizenden Stoff. Hier wurde die Feuerwehr Spiesen-Elversberg durch die beiden ABC-Fachberater/-innen, sowie den stellvertretenden ABC-Zugführer des Landkreises Neunkirchen unterstützt. Auch war in mehreren Kellern Öl ausgetreten, welches auf dem Wasser aufgeschwommen war. Hier wurde von der Feuerwehr St.Ingbert Mitte und der Feuerwehr Schiffweiler schwimmfähiges Ölbindemittel angefordert, um das Öl aufzunehmen.

Im weiteren Einsatzverlauf und mit steigender Anzahl an Einsatzstellen wurde weitere Unterstützung notwendig. Diese erhielt die Feuerwehr durch die Kollegen des Technischen Hilfswerks (THW) Spiesen-Elversberg, dem Bauhof der Gemeinde Spiesen-Elversberg und durch die Werkfeuerwehr der Saarstahl AG Neunkirchen, welche zur Abarbeitung der zahlreichen Einsätze mehrere spezielle Wassersauger und Tauchpumpen bereitstellte.

Besonders war in dieser Einsatzlage auch, dass viele Einsatzkräfte selbst betroffen waren.

Ein ganz besonderer Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, welche die Einsatzkräfte an den zahlreichen Einsatzstellen mit Getränken verpflegt haben.

