Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verdächtiger Koffer in Einkaufszentrum festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (18.01.2024) wurde das Polizeipräsidium Ludwigsburg kurz vor 15:00 Uhr über einen herrenlosen Koffer in einem Einkaufszentrum in der Talstraße in Böblingen informiert. Der Koffer war dort ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14:30 Uhr von einer unbekannten Person abgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde entschieden, das Einkaufszentrum zu räumen und den verdächtigen Koffer von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchen zu lassen. Im Gebäude befinden sich laut Centermanagement rund 500 Kundinnen und Kunden. Die Maßnahmen dauern derzeit an. Der Bahnverkehr ist von dem Einsatz bislang nicht betroffen, allerdings ist die Talstraße für den Verkehr gesperrt, so dass kein Busverkehr zum Busbahnhof möglich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell