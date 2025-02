Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW-Brand in der Schleswiger Straße

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe ein PKW-Brand in der Schleswiger Straße gemeldet. Der Anrufer schilderte, dass sich ein PKW im Vollbrand befindet, das Fahrzeug stehe direkt in einer Durchfahrt zu einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Diese Lage bestätigte sich beim Eintreffen der Feuerwehr, sodass eine sofortige Brandbekämpfung mit 2 Trupps unter Atemschutz eingeleitet wurde. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude vermieden werden. Doch es kam zu leichten Beschädigungen an der Fassade, den Verkleidungen und der Elektroinstallation in der Durchfahrt und zum Bersten einer Fensterscheibe einer darüberliegenden Wohnung. Die Wohnung wurde vorsichtshalber durch die Feuerwehr kontrolliert. Durch ein leicht geöffnetes Fenster drangen Brandgase in die Wohnung ein. Die Wohnung wurde daraufhin gelüftet. Der Hauseigentümer wurde über den Schaden informiert.

Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Polizei wird die Brandursachenermittlung einleiten. Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell