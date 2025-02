Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zimmerbrand im dritten Geschoß in einem Gebäude der Hafenstrasse in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

In der Nacht des 27.02.2025 wurde der Leitstelle Unterweser Elbe um 00:20 Uhr ein vermutlicher Zimmerbrand in der Hafenstraße in Bremerhaven gemeldet. Vor Ort stellte sich die Lage folgendermaßen dar: Im dritten Obergeschoss eines vierstöckigen Wohngebäudes war in einem Schlafzimmer ein Brand ausgebrochen. Ein Trupp der Feuerwehr, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, konnte das Feuer zügig mit einem C-Rohr löschen. Glücklicherweise befanden sich die Bewohner nicht mehr in der Wohnung. Die betroffenen Personen wurden umgehend durch den Rettungsdienst untersucht und versorgt. Bei einer Person wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt, die zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Polizei kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner in einem Ausweichquartier. Während des gesamten Einsatzes war der Bereich der Hafenstraße durch die Polizei abgesperrt, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten und die ungehinderte Arbeit der Einsatzkräfte zu ermöglichen. Insgesamt waren 16 Beamte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven im Einsatz, die mit einem Führungsfahrzeug, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einer Drehleiter vor Ort waren. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und drei Rettungswagen an dem Einsatz beteiligt. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.

