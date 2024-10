Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand geleistet - Bundespolizei nimmt 36-Jährigen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20. Oktober) bedrängte ein Mann mehrere Reisende auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund. Als Bundespolizisten den Mann stellten, widersetze er sich ihnen.

Gegen 3:05 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof über einen aggressiven Mann auf dem Vorplatz. Zuvor soll der 36-Jährige bedrohlich auf Reisende zugegangen sein und diese bedrängt haben. Zudem soll er sie lautstark angeschrien haben. Als die Beamten den türkischen Staatsbürger ansprachen, reagierte dieser nur zögerlich und verweigerte die Aushändigung seiner Ausweisdokumente. Infolgedessen führten die Einsatzkräfte den Wohnungslosen der Bundespolizeidienststelle zu. Kurz vor der Ankunft, setzte er zur Flucht an, konnte jedoch durch die Uniformierten ergriffen und in die Wachräume geführt werden. Dabei sperrte er sich gegen die Laufrichtung der Polizisten, sodass er schließlich geschoben werden musste.

Da der Türke sich auch in der Dienststelle weiterhin unkooperativ verhielt und sich den Beamten widersetzte, brachten diese ihn zu Boden und fixierten ihn. Die Fesselung versuchte der 36-Jährige durch das Winden seines Körpers zu verhindern. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten den Ausweis des Mannes auf. Ermittlungen ergaben, dass das Ausländeramt Aurich wegen des Verstoßes gegen das Asylgesetz nach dem Aufenthaltsort des Aggressors suchen ließ.

Aufgrund des anhaltend aggressiven Verhaltens des türkischen Staatsbürgers, nahmen die Bundespolizisten diesen nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache in Gewahrsam. Infolgedessen führten die Beamten ihm dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu. Der 36-Jährige wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

