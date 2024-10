BPOL NRW: Drei Haftbefehle am Wochenende - Bundespolizei vollstreckt mehrere offene Fahndungen

Essen - Weeze (ots) - Am gestrigen Abend (19. Oktober) entwendete ein Mann Ware in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Essen. Als ein Mitarbeiter ihn an der Flucht hinderte, versuchte er sich zu wehren. Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten fest. Gegen 18:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts ...

