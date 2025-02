Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung in der ODEG

Schwerin (ots)

Am Abend des 03. Februars gegen 19:50 Uhr belästigte eine unbekannte männliche Person, in einem Regionalzug der ODEG auf der Strecke von Parchim nach Ludwigslust, Bahnreisende und betätigte während der Fahrt die Notbremse. Der Zug kam daraufhin am Haltepunkt Dütschow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zum Stehen. Im weiteren Verlauf beschädigte der Mann mit einem Feuerlöscher eine Toilettentür und verteilte dessen Inhalt im Zug. Danach verließ er den Zug in unbekannte Richtung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Reisende, eine Zugbegleiterin und der Triebfahrzeugführer im Zug. Mehrere Personen klagten über Atemwegsreizungen, benötigten jedoch keine ärztliche Behandlung.

Die Notfallleitstelle der Bahn alarmierte die Bundespolizei, die vor Ort den Sachverhalt aufnahm, Zeugen befragte und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einleitete.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann weitere Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am Montag, 03.02.2025, 19:50 Uhr bis 22:00 Uhr eine verdächtige Person am Bahnhof Parchim, dem Haltepunkt Dütschow oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

