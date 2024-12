Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Vordorf und Leiferde

Vordorf/Leiferde (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. In Leiferde hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Garage an der Bromberger Straße auf. Durch die nicht verschlossene Zwischentür gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten dort in mehreren Räumen Schränke. Die Tat ereignete sich zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr am Dienstagvormittag. Am gestrigen Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 17:55 Uhr, versuchten ebenfalls unbekannte Täter zunächst, die rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Himmelkamp in Vordorf aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sie sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt. Auch hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten.

In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in oder vor den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

