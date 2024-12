Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vor weiterem Schaden bewahrt

Gifhorn (ots)

Ein älteres Ehepaar ist durch das Misstrauen des Sohns vor größerem Schaden bewahrt worden. An dem Wohnhaus der beiden Gifhorner war ein Wasserschaden entstanden. Über ein Zeitungsinserat wurde der 77-jährige Ehemann in der letzten Woche auf einen angeblichen Handwerker aufmerksam, der mit freien Terminen warb. Es kam zu einer Kontaktaufnahme und einem ersten Besuch von drei Arbeitern. Bei diesem Besuch wurde dem Ehepaar ein Kostenvoranschlag von 20.000 Euro gemacht, zugleich aber in Aussicht gestellt, dass es ohne Rechnung um die Hälfte günstiger wäre. Anschließend wurde das Paar verbal dazu gedrängt, das Angebot anzunehmen. Da das Ehepaar gegenüber den Handwerkern angab, nicht über so viel Geld zu verfügen, fragten diese auch nach Schmuck oder Gold. Schließlich kam es zu einer ersten Geldübergabe von 4.000 Euro, angeblich nur ein Teil der Materialkosten. Die Männer wollten in den nächsten Tagen wiederkommen und mit den ersten Arbeiten beginnen. In der Folge erzählte der 77-Jährige seinen Sohn vom Ablauf, der schließlich misstrauisch wurde und die Polizei informierte. Mehrere Zivilbeamte hielten sich im Bereich der Anschrift auf, als es zum nächsten Termin zwischen dem Ehepaar und den Handwerkern kommen sollte. Als diese am Haus erschienen, wurden sie von den Beamten kontrolliert und befragt. In ihren Fahrzeugen wurde lediglich Dachpappe und einige Ziegel festgestellt. Der 21-Jährige Chef der Gruppe machte keine Angaben zum Sachverhalt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Leistungsbetrugs eingeleitet. Er hatte dem Ehepaar einen falschen Namen genannt und konnte bei der Kontrolle durch die Beamten keine Gewerbekarte vorzeigen.

Präventionstipps hierzu:

- Seriöse Handwerker drängen Sie nicht zu schnellen Entscheidungen. - Zahlen Sie niemals im Voraus oder bar, wenn Sie nicht sicher sind, dass die Firma seriös ist. - Seriöse Handwerker stellen immer ein schriftliches Angebot oder einen Kostenvoranschlag aus. - Eine seriöse Firma hat in der Regel eine feste Geschäftsadresse und Telefonnummer. - Lassen Sie sich von mehreren Anbietern Angebote machen, um Preise zu vergleichen. - Fragen Sie bei der lokalen Handwerkskammer nach, ob die Firma registriert ist. - Informieren Sie die Polizei, wenn sich jemand verdächtig verhält oder Sie das Gefühl haben, betrogen zu werden.

