Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt mehrere Autofahrten wegen Alkohol und fehlender Fahrerlaubnis

LK Gifhorn (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag und in der Nacht auf den heutigen Mittwoch beendeten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn mehrere Autofahrten. In Isenbüttel wurden zwei Beamte der Polizei Gifhorn am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, auf einen Skoda Rapid aufmerksam. Sie verfolgten das Fahrzeug bis Calberlah und stoppten dort die Fahrt. Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrer mit 0,78 Promille alkoholisiert war, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Nacht, gegen 00:30 Uhr, nahmen andere Beamte der Polizei Gifhorn wahr, dass ein Cadillac in Osloß mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich, dass die 33-jährige Fahrerin nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis war. Diese war ihr in der Vergangenheit entzogen worden. Die Frau muss sich einem Strafverfahren stellen. Etwas später, gegen 02:00 Uhr, erhielt die Polizei Wittingen den Hinweis, dass der Fahrer eines Opels alkoholisiert sein würde, das Fahrzeug sei in Knesebeck unterwegs. Die Beamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an, der 27-Jährige gab auf Vorhalt zu, gefahren zu sein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,56 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

